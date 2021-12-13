Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 грудня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 12 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку КРИМСЬКОГО окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі ПОПАСНОЇ та КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав мінно-вибухову травму. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 13 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation