Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 14 червня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, порушуючи режим припинення вогню.

Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли наших позицій.

У районі НОВОТОШКІВСЬКОГО ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation