Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 14 червня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, порушуючи режим припинення вогню.
Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли наших позицій.
У районі НОВОТОШКІВСЬКОГО ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet