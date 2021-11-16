Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 листопада 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 15 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік ЗОЛОТОГО-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі СВІТЛОДАРСЬКА ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля НОВОЗВАНІВКИ російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу ТАЛАКІВКИ ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку ПОПАСНОЇ противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 16 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation