Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 листопада 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 15 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Неподалік ЗОЛОТОГО-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
В районі СВІТЛОДАРСЬКА ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Біля НОВОЗВАНІВКИ російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу ТАЛАКІВКИ ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В напрямку ПОПАСНОЇ противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 16 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet