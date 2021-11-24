Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 24 листопада 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 23 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку ЗАЙЦЕВОГО окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік ШУМІВ ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу ШИРОКИНОГО противник застосовував міномети калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet