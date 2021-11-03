Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 листопада 2021 року
Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
По наших позиціях в напрямку ПАВЛОПОЛЯ та НОВОЗВАНІВКИ противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Біля ПРИЧЕПИЛІВКИ ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту МАЙОРСЬК окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet