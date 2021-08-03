Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 серпня 2021 року

Протягом минулої доби, 2 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Поблизу населеного пункту ОПИТНЕ окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля ПІВДЕННОГО та НОВОЛУГАНСЬКОГО російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі СВІТЛОДАРСЬКА ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу ОРІХОВОГО російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 3 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу ЛУГАНСЬКОГО противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation