Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 жовтня 2021 року

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Протягом минулої доби, 2 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля НОВОЗВАНІВКИ ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу МАР’ЯНКИ найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В бік СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу ЗОЛОТОГО-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

В районі СВІТЛОДАРСЬКА противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції наших захисників поблизу ЗАЙЦЕВОГО потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку НЬЮ-ЙОРКА російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, НОВОТОШКІВСЬКЕ та НОВОЛУГАНСЬКЕ.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 3 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation