Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 жовтня 2021 року
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.
Протягом минулої доби, 2 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля НОВОЗВАНІВКИ ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу МАР’ЯНКИ найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.
В бік СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу ЗОЛОТОГО-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
В районі СВІТЛОДАРСЬКА противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Позиції наших захисників поблизу ЗАЙЦЕВОГО потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку НЬЮ-ЙОРКА російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.
Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, НОВОТОШКІВСЬКЕ та НОВОЛУГАНСЬКЕ.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку, 3 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet