Українські бійці ліквідували групу окупантів, які заблукали в наших степах (фото)

За словами бійців 59-ї бригади, спроба прориву групи окупантів відбулася на Великдень.

Бійці 59-ї бригади імені Якова Гандзюка продемонстрували справжню гостинність для російських окупантів, які заблукали в українських степах.

Про це розповіли на сторінці бригади в Facebook.

За словами військових, на Великдень, 24 квітня, група молодиків окупантської зовнішності намагалася пробратися на підконтрольну ЗСУ територію. На що українські захисники організували їм «теплу» зустріч.

«Бідолаги заблудилися в українських степах, та ще й, мабуть, великодні кошики десь посіяли. Але росіянам пощастило, що їх зустріли бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка й гостинно вказали їм вірний напрямок. І не просто показали, а й проконтролювали, щоб ті, бува, знову не заблудили і вже точно дісталися місця призначення», – мовиться у дописі. // УНІАН