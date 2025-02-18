Лише через «Резерв+» заявки на підписання спецконтракту подали понад 10 тисяч людей

А зробити це можна одразу на кількох платформах та безпосередньо у бригаді чи рекрутинговому центрі.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що за тиждень у мобільному застосунку “Резерв+” було згенеровано понад 10 тисяч звернень для укладання спецконтракту для молоді. Під час телемарафону він уточнив, що цей додаток — не єдина платформа, де надходять заявки.

За його словами, є кілька варіантів, як можна підписати спецконтракт.

“Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку “Резерв+” зареєстровано понад 10 тисяч звернень, — зауважив Лазуткін. — Застосунок “Резерв+” — не єдиний “вхід”, скажімо так, в цей “периметр”. Тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт “18-24”.

Нагадаємо, 11 лютого Міноборони запустило проєкт “Контракт 18-24”. Він передбачає, що молоді жінки та чоловіки цього вікового діапазону, які підпишуть річний контракт із ЗСУ, отримають мільйон гривень бонусу (ця грошова виплата передбачена для усіх добровольців, які приєдналися до Сил оборони, коли їм ще не було 25 років), безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах, пільгові умови іпотеки та можливість виїзду за кордон. Подати заявку можна на сайті або через застосунок “Резерв+“. // Дзеркало тижня