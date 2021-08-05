Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 5 серпня 2021 року

Протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу ПАВЛОПОЛЯ та ГРАНІТНОГО російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Біля ПІВДЕННОГО ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту МИРНЕ російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля НОВОТОШКІВСЬКОГО противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік ЗОЛОТОГО-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я– задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 5 серпня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля АВДІЇВКИ російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation