Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 9 листопада 2020 року

Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation