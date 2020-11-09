Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 9 листопада 2020 року
Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet