Скільки може літати «Шахед» і що означає термін «локаційна втрата дрона»
Безпілотники по типу “Шахед” можуть літати над територією України близько 24 годин. Для цього росіяни зменшують їх бойову частину.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв’ю Центру протидії дезінформації.
За його словами, “Шахеди” різняться між собою. Адже деякі з них мають меншу бойову частину, але збільшений бак для пального. Саме це впливає на тривалість його польотів.
Євлаш зауважив, що окрім “Шахедів” росіяни мають їх аналоги та безпілотники “пустишки”. Їх ціль – виснажити українське ППО.
“Дуже багато зараз локаційно-втрачених дронів. І всі запитують, а що таке це таке. Насправді це може бути що завгодно – від поганої якості та виробництва безпілотника, який може впасти, бо він не якісний”, – каже Євлаш.
Також дрон може бути локаційно-втрачений, якщо потрапив під дію РЕБ. Чи у безпілотника закінчилось паливо.
“Вони падають досить часто в якісь водойми, поля. Ми постійно попереджаємо про те, що не потрібно самостійно намагатись їх ліквідувати. Якщо знайшли – повідомляйте у профільні служби”, – розповів Євлаш.
Він зауважив, що наразі “Шахеди” мають різну бойову частину.
“Звичайно, якщо їх по 120-140 летить, то наше ППО намагається ліквідувати їх основну частину, але все ж таки якась частина губиться. Просто – була точка на радарі і зникла”, – зауважив він.