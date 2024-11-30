Скільки може літати «Шахед» і що означає термін «локаційна втрата дрона»

Безпілотники по типу “Шахед” можуть літати над територією України близько 24 годин. Для цього росіяни зменшують їх бойову частину.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв’ю Центру протидії дезінформації.

“Я особисто бачив, як він літав понад 24 години. Він кружляв над різними заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго, десь 24 години”, – розповів Євлаш.