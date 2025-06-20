Слабка оборона Ірану викликає страх у Кремлі — The Telegraph

Іран і Росія, здається, опинилися в скрутному становищі.

Відтоді як ізраїльські сили минулої п’ятниці, 13 червня розпочали атаки з метою знищення іранського потенціалу зі створення ядерної бомби, вони щоденно завдають потужних ударів. Однак, поки ізраїльські винищувачі й далі пролітають в небі, занепокоєння охоплює не лише верховного лідера Ірану.

Експерти зазначають, що у Москві стрімкий крах систем ППО їхнього стратегічного союзника — багато з яких були поставлені самою Росією — також викликає тривогу у військового керівництва Владіміра Путіна, зазначає Метт Олівер, редактор відділу промисловості газети The Telegraph.

Під час перших атак Ізраїлю по Ірану було застосовано поєднання диверсій на землі, ракетних ударів великої дальності та близько 200 винищувачів, зокрема американських F-35, F-16 і F-15, які успішно знищили пускові установки ракет “земля-повітря”, військові бази, заводи з виробництва боєприпасів та ядерні об’єкти.

Однак, як додає редактор, досі жоден ізраїльський літак не був збитий, а системи, поставлені Ірану Росією, здаються безсилими зупинити ВПС Ізраїлю.

“Ізраїль фактично має повну перевагу в повітрі — Іран нічого не може вдіяти, щоб зупинити те, що вони хочуть зробити з повітря. Коли ми востаннє бачили таку перевагу в повітрі? Напевно, це був знову Ізраїль у 1967 році під час Шестиденної війни, а перед тим — союзники у 1944-му над Німеччиною”, — каже Френсіс Туса, незалежний аналітик з питань оборони.

Для аналітиків з питань оборони це ще один сигнал того, що російські системи протиповітряної оборони, яких довгий час остерігалися в НАТО, можливо, не такі грізні, як здавалося раніше. Ознаки цього вже були помітні в Україні, де Київ продемонстрував, що може запускати британські ракети Storm Shadow на сотні кілометрів углиб російської території.

“Іранська протиповітряна оборона базувалася на поєднанні вітчизняного та російського обладнання, включаючи радіолокаційні системи, іранські винищувачі та батареї ракет “земля-повітря””, — стверджує редактор.

Вона також включала кілька винищувачів F-14 Tomcat, придбаних у США до іранської революції 1979 року, які могли бути задіяні для усунення загроз.

Іранська зброя вітчизняного виробництва, включаючи мобільні ракетні установки Bavar-373 і Khordad-15, була підкріплена російськими мобільними ракетними батареями С-300 великої дальності та радіолокаційною системою “Резонанс-НЭ”, призначеною для виявлення стелс-літаків і балістичних ракет на відстані сотень кілометрів.

Модернізовані системи С-300, придбані у Москви протягом останніх двох десятиліть, були, як повідомляється, знищені Ізраїлем минулого року в ході окремих ударів. Але в цілому оборонні сили Тегерана все ще вважалися досить потужними.

Джеймс Блек з дослідницького інституту Rand Europe зазначає, що на практиці “недавні ізраїльські атаки на Іран — і попередні удари в жовтні 2024 року — викрили обмеженість іранської протиповітряної оборони перед скоординованими повітряними ударами літаків західного виробництва”, включаючи винищувачі F-35.

До 2030 року очікується, що на авіабазах по всій Європі буде розміщено понад 400 винищувачів F-35.

“Це лише посилить незручні запитання, які вже викликають українські удари по території Росії щодо реальної ефективності російської інтегрованої системи ППО”, — зазначає Блек.

Джастін Крамп, колишній командир армії та експерт з авіаційної війни, який зараз очолює аналітичну компанію Sibylline, зазначає, що більшість країн НАТО тривалий час вважали, що російська система ППО настільки потужна, що в разі конфлікту зможе стримувати їхні дії протягом тижнів або навіть місяців.

Однак ця впевненість нині руйнується. І крім військових наслідків, це може завдати удару по продажах російської зброї на світовому ринку —зокрема на користь Китаю.

Проте, застерігає Крамп, країнам НАТО поки що не варто поспішати радіти.

Ізраїльські удари по Ірану були частково успішними завдяки диверсіям, організованим розвідкою Моссад, коли агенти під прикриттям запускали недорогі безпілотники з вибухівкою по дороговартісних пускових установках і літаках. Ці методи вражаюче нагадують тактику, яку застосувала Україна під час операції “Павутина” проти бомбардувальників, розташованих глибоко на території Росії.

Нагадаємо, що загострення війни між Ізраїлем та Іраном ставить перед Росією виклики, але і можливості. Як заявляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії, Росія, майже напевно, бачить у конфлікті певну вигоду, оскільки він відволікає увагу міжнародної спільноти від її війни проти України. // Дзеркало тижня