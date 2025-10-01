Славутич, Чернігів і частина області знеструмлені внаслідок російського удару (відео)

Росіяни вдарили по енергетичному об’єкту на Чернігівщині, внаслідок чого частина області залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса в Telegram і міського голову Славутича Юрія Фомічева в Telegram і Facebook .

“Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання”, – йдеться у дописі Чауса.

Він додав, що ворожа атака триває. Відповідні служби вже на місці і працюють над відновлення енергомережі.

Фомічев повідомив, що РФ вдарила по підстанції №330 у Славутичі, внаслідок чого місто залишилось без світла. За його словами, наслідки уточнюються, пожежні перебувають на місці і ліквідують наслідки атаки.

Він зазначив, що місто намагається перейти на іншу підстанцію, але це потребує часу. Для водоканалу включено резервне живлення, як і для систем зв’язку, проте вода для містян надходитиме по годинах.

У Славутичі розгортають “пункти незламності”, де можна буде обігрітися, зарядити гаджети та приготувати їжу.