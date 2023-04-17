Словаччина передала Україні ще 9 винищувачів МіГ-29

Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Про це офіційцно повідомили в Міноборони країни, пише УНН.

“Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після чотирьох одиниць… решту 9 одиниць також успішно передали українським силам”, – ідеться у повідомленні.

Міністр оборони Словацької Республіки Ярослав Надь зауважив, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України у її захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів. “До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас невикористовувані. Ми правильно робимо”, – сказав міністр.