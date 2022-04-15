Службовця Укрзалізниці підозрюють у співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва слідчими Печерського управління поліції, спільно з працівниками Служби безпеки України та за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» викрито службову особу АТ «Укрзалізниця» — мешканця Бучанського району Київщини — у здійсненні колабораційної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи в одному із населених пунктів Бучанського району Київської області, будучи службовою особою АТ «Укрзалізниця», прийняв пропозицію збройних сил рф про співпрацю.

Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, у тому числі продуктами харчування.

За цим фактом особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційна діяльність.

Підозрюваного взято під варту.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Київська міська прокуратура