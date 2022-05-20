Спалено 10 танків, 8 бронемашин, три десятків авто: ДШВ показали роботу артилерії

Артилеристи десантників та Сухопутних військ продовжують завдавати втрат російським окупантам.

Про це повідомляє командування Десантно штурмових військ.

На відео зафіксовано, як воїни артилеристи знищують розташування військової техніки противника. Вказано, що того дня було спалено десяток танків, вісім бронемашин, чотири одиниці інженерної техніки та близько трьох десятків автомобілів.

«Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України. Кожного з окупантів буде покарано. Спільними зусиллями до Перемоги! Слава Україні!».

Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони. // УП