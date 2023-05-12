Спецпризначенці СБУ влаштували «небесну кару» окупантам було вражено: бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК
Спецпризначенці СБУ влаштували «небесну кару» окупантам з допомогою FPV-дронів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
Ці бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на «концерти Кобзона».
Цього разу було вражено: бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК та живу силу противника.Tweet