Спецпризначенці СБУ влаштували «небесну кару» окупантам було вражено: бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК

Спецпризначенці СБУ влаштували «небесну кару» окупантам з допомогою FPV-дронів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Ці бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на «концерти Кобзона».

Цього разу було вражено: бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК та живу силу противника.