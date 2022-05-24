Спецслужби рф використовують смартфон-ігри для вербування українських дітей

Служба безпеки виявила мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об’єктів.

Щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використовував популярну ігрову програму для смартфонів. За її умовами, учасники шукають так звані «коробки» з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, у тому числі об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Всю інформацію з геолокацій учасники квесту завантажують в базу ігрового додатку.

При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам рф ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

Таким чином, ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи на території регіону.

Обидва неповнолітні є мешканцями міста Жовті Води на Дніпропетровщині. На їхніх смартфонах був встановлений інтерактивний додаток, куди вони планували завантажити зроблені фото з прив’язкою до місцевості.

Окрім того, підлітки переправляли свої віртуальні «знахідки» з координатами на карті у месенджері «Telegram» третім особам, які могли потрапити в поле зору російських спецслужб.

СБУ здійснює комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності винних осіб.

Служба безпеки України