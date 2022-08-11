Судитимуть експравоохоронці з Донеччини, які «злили» місце дислокації ЗСУ у ворожий чат-бот (відео)
ДБР завершило розслідування відносно двох колишніх правоохоронців Донеччини, які поширили відеозйомку з розташуванням позиції ЗСУ. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
За даними слідства, у травні 2022 року експравоохоронці здійснили відеозйомку позицій Збройних сил України на Донеччині. Місце дислокації українських військовослужбовців було поширено у російському чат-боті. Дії фігурантів створили загрозу знищення позицій ЗСУ та безпеці військових, які захищають Україну.
Експравоохоронців затримано, їм повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Наразі досудове розслідування завершено, на фігурантів чекає суд.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.Tweet