G7: Росія має виплатити Україні збитки від війни, на сьогодні це – $468 млрд.

Росія повинна покласти край своїй незаконній агресивній війні та заплатити за завдані нею збитки Україні. Наразі завдані збитки оцінюють в майже 500 мільярдів доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у спільному комюніке країн G7 після саміту в Італії.

Лідери G7 заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки РФ не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву. Або ці кошти будуть передані Україні для відновлення.

За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 мільярдів доларів. Однак з кожним днем ця сума збільшується.

“Неправильно, коли Росія вирішує, чи буде і коли вона платити за збитки, завдані Україні. Зобов’язання Росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія змушена виконувати ці зобов’язання”, – сказано у тексті заяви.

Збитки України через вторгнення Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнала серйозних економічних втрат через руйнування інфраструктури, зменшення виробництва і експорту, а також втрати іноземних інвестицій.

Одним зі способів компенсації завданих збитків є використання заморожених російських активів. Заморожені активи Росії становлять значну частину її фінансових резервів і є одним із головних засобів економічного тиску, який застосували західні країни у відповідь на агресивні дії Росії.