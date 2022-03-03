На Запоріжжі окупанти обстріляли лікарню: три людини загинули, четверо тяжко поранені (фото)

Російські окупанти обстрілювали лікарню у Василівці 1 та 2 березня

Окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи Василівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації, передає Depo.Запоріжжя.

Внаслідок обстрілів чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинули від отриманих поранень.

Матеріальні збитки значні. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.

Нині є проблеми з водо- та електропостачанням, опаленням.

Зазначається, що колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.