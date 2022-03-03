На Запоріжжі окупанти обстріляли лікарню: три людини загинули, четверо тяжко поранені (фото)

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Російські окупанти обстрілювали лікарню у Василівці 1 та 2 березня

Окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи Василівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.

У Василівці окупанти обстріляли лікарню:…

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації, передає Depo.Запоріжжя.

У Василівці окупанти обстріляли лікарню

Внаслідок обстрілів чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинули від отриманих поранень.

Матеріальні збитки значні. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.

Нині є проблеми з водо- та електропостачанням, опаленням.

Зазначається, що колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.

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