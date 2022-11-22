Росіяни нанесли удар по мирному населенню в пункті видачі гумдопомоги на Запоріжжі

Сьогодні вранці, 22 листопада, окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл мешканців Оріхова, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок російського удару загинув мирний мешканець, двох жінок із тяжкими пораненнями госпіталізовано до лікарні.

Кілька годин тому збройні агресори рф скоїли черговий воєнний злочин проти цивільного населення. Окупанти поцілили у центр видачі гуманітарної допомоги.

Удари прийшлися по приміщенню, де соціальні працівники отримували хліб і продукти харчування. Цього дня вони мали розвозити гумдопомогу по адресах проживання літніх та маломобільних громадян.

Внаслідок збройного злочину від рук російських загарбників загинув 57-річний чоловік.

Двох жінок, 48 та 61 років, доставлено до медичного закладу з тяжкими пораненнями.

Наразі працівники поліції документують наслідки воєнного злочину, встановлюють інших місцевих мешканців, які потребують допомоги.

Зібрані доказові матеріали будуть передані до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Запорізької області