Російські окупанти знеструмили Харків: у місті немає ані води, ані опалення

Окупанти випустили по Харкову 11 ракет, пошкоджено ТЕЦ та трансформаторні підстанції.

У Харкові через нічну ракетну атаку росіян немає світла, води та опалення.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, по Харкову було випущено 11 ракет, пошкоджено ТЕЦ та трансформаторні підстанції.

“Зараз немає напруги у всьому місті. Тому об’єкти критичної інфраструктури, медичні установи перейшли на генератори. Зупинився міський електротранспорт, метрополітен. Ми здійснили заміну, і зараз працюють автобуси, які перевозять людей центральними магістралями міста”, – розповів мер.

Також, за інформацією мера, зараз в місті немає опалення та водопостачання.

“Ми зараз працюємо над відновленням теплопостачання. Що стосується водопостачання, то воно припинено, розвозимо воду водовозками. У всіх районах Харкова встановлять водовозки, щоб жителі міста могли ними користуватися. Всі комунальні служби працюють, ми вивозимо сміття. Що стосується торгових центрів, магазинів, аптек, то вони перейшли на генератори. Те саме стосується і АЗС”, – зазначив міський голова. // УНІАН