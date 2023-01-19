США готові допомогти Україні вражати цілі в Криму, – ЗМІ

Білий дім не вважає, водночас, що Україна зможе повернути Крим воєнним шляхом.

Адміністрація Байдена розглядає можливість надати Україні зброю, щоб завдавати ударів по анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників.

“Протягом багатьох років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Росія використовує як базу для нанесення нищівних ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися”, – йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що адміністрація Байдена, після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами, починає визнавати, що Києву може знадобитися зброя, щоб завдати удару по Криму.

На думку адміністрації Байдена, якщо українська армія зможе поставити під загрозу контроль РФ над Кримом, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, згасли побоювання офіційних осіб та експертів у США стосовно застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Зараз США розглядають використання американської зброї щоб знищити контроль Росії над сухопутним коридором до Криму.

Втім, зараз Байден все ще не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, щоб атакувати Росію у Криму.

Також адміністрація Байдена не вважає, що Україна може захопити Крим військовим шляхом. Все ще існують побоювання, що такий крок може змусити Путіна відповісти ескалацією у відповідь.

Але при цьому, на думку керівництва США, Росія повинна вірити, що Крим знаходиться під загрозою, частково для зміцнення позиції України в будь-яких майбутніх переговорах.

Водночас адміністрація Байдена вважає, що удари по тилових лініях Росії, які виходять з Криму, можуть серйозно зашкодити здатності Москви просувати свої лінії фронту далі, кажуть чиновники.

Як раніше повідомлялось, орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть. // LB.ua