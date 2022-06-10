За минулу добу, 9 червня, російські війська обстріляли 23 населені пункти Луганщини та Донеччини

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Обстрілів зазнали: Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Оріхове, Синецький, Ниркове, Миколаївка (Луганська обл.), Бахмут, Хромове, Торецьк, Нью-Йорк, Первомайське, Авдіївка, Калинове, Курахове, Микільське (Донецька обл.).

Внаслідок обстрілів окупантами Авдіївки і Костянтинівки загинуло щонайменше 3 цивільні особи, одна людина поранена. Інформація щодо жертв і постраждалих в інших районах Донецької і Луганської областей уточнюється.

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Війська окупанта продовжують нищити мирні міста і села українського Донбасу. За добу зруйновано і пошкоджено 62 цивільних об’єкти. Серед них: 49 житлових будинків, профілакторій заводу кольорових металів, завод дорожньо-будівельної техніки, фермерське господарство, сільгосптехніка, виробничий цех машинобудівельного заводу, цех підприємства з виробництва аміаку, диспетчерська енергетичної компанії, залізнична станція, колії, водонапірна вежа, будівля відділу державної реєстрації активів цивільного стану, господарські споруди, автомобілі.

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Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, здійснили 27 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Виявлено та знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів, ліквідовано 5 пожеж.

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За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 607 людей. Сьогодні, 10 червня, о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний потяг №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force

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