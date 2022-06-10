За минулу добу, 9 червня, російські війська обстріляли 23 населені пункти Луганщини та Донеччини

Обстрілів зазнали: Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Оріхове, Синецький, Ниркове, Миколаївка (Луганська обл.), Бахмут, Хромове, Торецьк, Нью-Йорк, Первомайське, Авдіївка, Калинове, Курахове, Микільське (Донецька обл.).

Внаслідок обстрілів окупантами Авдіївки і Костянтинівки загинуло щонайменше 3 цивільні особи, одна людина поранена. Інформація щодо жертв і постраждалих в інших районах Донецької і Луганської областей уточнюється.

Війська окупанта продовжують нищити мирні міста і села українського Донбасу. За добу зруйновано і пошкоджено 62 цивільних об’єкти. Серед них: 49 житлових будинків, профілакторій заводу кольорових металів, завод дорожньо-будівельної техніки, фермерське господарство, сільгосптехніка, виробничий цех машинобудівельного заводу, цех підприємства з виробництва аміаку, диспетчерська енергетичної компанії, залізнична станція, колії, водонапірна вежа, будівля відділу державної реєстрації активів цивільного стану, господарські споруди, автомобілі.

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, здійснили 27 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Виявлено та знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів, ліквідовано 5 пожеж.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 607 людей. Сьогодні, 10 червня, о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний потяг №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force