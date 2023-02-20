У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги Україні на $460 мільйонів
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю 460 мільйонів доларів.
Як повідомляють у Twitter репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс та журналіст видання “Голосу Америки” Остап Яриш, до нового пакету допомоги, анонсованого сьогодні президентом Джо Байденом в Києві, увійшли:
- додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;
- мінометні снаряди калібру 120 міліметрів;
- чотири радіолокаційні системи;
- додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них;
- близько 2000 протитанкових ракет;
- чотири бойові машини піхоти Bradley;
- дві тактичні машини;
- протипіхотні міни Claymore;
- прилади нічного бачення,
- засоби зв’язку;
- медичні засоби;
- запчастини для техніки.
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Сьогодні президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва заявив про надання нового пакета військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.
“Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань”, – заявив президент США. // УНІАН
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