У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги Україні на $460 мільйонів

 

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю 460 мільйонів доларів.

Як повідомляють у Twitter репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс та журналіст видання “Голосу Америки” Остап Яриш, до нового пакету допомоги, анонсованого сьогодні президентом Джо Байденом в Києві, увійшли:

Ілюстрація / REUTERS

  • додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;
  • мінометні снаряди калібру 120 міліметрів;
  • чотири радіолокаційні системи;
  • додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них;
  • близько 2000 протитанкових ракет;
  • чотири бойові машини піхоти Bradley;
  • дві тактичні машини;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • прилади нічного бачення,
  • засоби зв’язку;
  • медичні засоби;
  • запчастини для техніки.

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Сьогодні президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва заявив про надання нового пакета військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.

“Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань”, – заявив президент США. // УНІАН

 

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