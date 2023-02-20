У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги Україні на $460 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю 460 мільйонів доларів.

Як повідомляють у Twitter репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс та журналіст видання “Голосу Америки” Остап Яриш, до нового пакету допомоги, анонсованого сьогодні президентом Джо Байденом в Києві, увійшли:

додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;

мінометні снаряди калібру 120 міліметрів;

чотири радіолокаційні системи;

додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них;

близько 2000 протитанкових ракет;

чотири бойові машини піхоти Bradley;

дві тактичні машини;

протипіхотні міни Claymore;

прилади нічного бачення,

засоби зв’язку;

медичні засоби;

запчастини для техніки.

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Сьогодні президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва заявив про надання нового пакета військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.

“Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань”, – заявив президент США. // УНІАН