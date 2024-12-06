США нададуть Україні сотні тисяч снарядів та тисячі ракет до середини січня — Салліван

США також обіцяють підтримати Україну у розв’язанні кадрових проблем, пропонуючи тренувати нові війська на полігонах за межами української території.

Білий дім в останню хвилину розробив стратегію зміцнення військової позиції України, яка передбачає збільшення військової допомоги та запровадження нових масштабних санкцій проти Росії, повідомив речник Ради національної безпеки.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком 5 грудня. Зустріч тривала понад годину. Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин до середини січня, згідно з брифінгом, який потрапив у розпорядження газети The Guardian.

Також Салліван повідомив, що майже завершено підготовку щодо виділення Україні 20 млрд доларів кредитів, які будуть забезпечені прибутками від іммобілізованих російських суверенних активів.

“Сполучені Штати пов’язують це з введенням нових санкцій у найближчі тижні, які мають на меті ускладнити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля і посилити позиції України за столом переговорів, що може закласти основу для майбутнього врегулювання”, — йдеться в газеті.

Нагадаємо, що Пентагон зобов’язався виділити 725 млн доларів військової допомоги Україні цього тижня, що є найбільшою поставкою з квітня. Згідно з даними Associated Press, пакет включатиме системи протидії безпілотникам і боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. // Дзеркало тижня