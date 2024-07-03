США оголосили вміст нового пакету допомоги Україні
Україна отримає, зокрема, ракети для ППО та протитанкові засоби.
Адміністрація Джо Байдена оголосила про нову додаткову безпекову допомогу Україні.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Нова допомога Україні у розмірі 150 млн доларів надаватиметься за рахунок пакету президентських розширень (PDA).
- ракети для ЗРК HAWK;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 81 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.
Також Пентагон оголосив про значний пакет ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на суму приблизно 2,2 млрд доларів.
Гроші підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО Patriot і NASAMS. // LB.ua