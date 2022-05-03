На Київщині повідомлено про підозру черговим колаборантам

Опубликовано

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у період окупації села Бабинці Бучанського району чоловік і жінка добровільно надали військовослужбовцям ЗС РФ житло. Підозрювані забезпечували їх продуктами харчування. Також вони надавали окупантам інформацію стосовно місцевих мешканців, використовуючи її, загарбники грабували будинки людей.

Возможно, это изображение 3 человека, люди стоят, на открытом воздухе и текст «DUSTER»

Крім того, чоловік показав окупантам маршрут до основних транспортних шляхів регіону.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Бучанського райуправління ГУНП в Київській області. Оперативний супровід — ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України у Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

Like

Метки:

Читайте также: