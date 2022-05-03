На Київщині повідомлено про підозру черговим колаборантам

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у період окупації села Бабинці Бучанського району чоловік і жінка добровільно надали військовослужбовцям ЗС РФ житло. Підозрювані забезпечували їх продуктами харчування. Також вони надавали окупантам інформацію стосовно місцевих мешканців, використовуючи її, загарбники грабували будинки людей.

Крім того, чоловік показав окупантам маршрут до основних транспортних шляхів регіону.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Бучанського райуправління ГУНП в Київській області. Оперативний супровід — ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України у Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура