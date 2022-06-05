Окупаційна влада на Херсонщині «віджимає» приватний бізнес у місцевих підприємців

Загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

Про це свідчить телефонна розмова між «бургомістром» Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником «голови» Криму Рустемом Німетуллаєвим, яку вдалося перехопити СБУ.

«…если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам «спецоперации» можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем, вот, и продаем», – пропонує Німетуллаєв.

«Очільник» Генічеська охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб «бабло из под носа не увели…», бо не хоче залишитись без додаткового «заробітку».

«Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…» – каже колаборант.

Тож ідеї «руZZкого міра» розраховані хіба що на глядачів росТБ, а самих загарбників та їхніх пособників цікавлять лише гроші. І українські території їм потрібні, щоб грабувати нашу країну у промислових масштабах.

СБУ працює над тим, щоб притягнути злочинців до відповідальності.

Служба безпеки України