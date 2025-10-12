США передають Україні дані про вразливі місця енергетичних об’єктів РФ, – FT

Протягом кількох місяців США допомагають Україні здійснювати удари по російських енергетичних об’єктах. Це є скоординованою спробою послабити економіку російського диктатора Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, інформація, яку американська розвідка надала Києву, дозволила завдати ударів по важливих російських енергетичних об’єктах. Зокрема, по нафтопереробних заводах, розташованих далеко за лінією фронту.

“Ця раніше не повідомлена підтримка посилилася з середини літа і стала вирішальною у допомозі Україні в проведенні атак, від яких Білий дім Джо Байдена відмовляв. Удари Києва призвели до зростання цін на енергоносії в Росії і змусили Москву скоротити експорт дизельного палива та імпортувати паливо”, – пише FT.

Зазначається, що обмін розвідданими є останнім свідченням того, що президент США Дональд Трамп посилив свою підтримку України, адже його розчарування Росією зросло.

Ймовірно, зміна ставлення Трампа відбулася після його телефонної з президентом України Володимиром Зеленським у липні. За повідомленням FT, президент США запитав, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть їй зброю великої дальності.

Зазначається, що Трамп підтримав стратегію, яка полягає в тому, щоб “змусити їх (росіян – ред.) відчути біль” і змусити Кремль піти на переговори, повідомили дві особи, які були проінформовані про цю розмову. Згодом Білий дім заявив, що Трамп “лише поставив запитання, а не закликав до подальших вбивств”.

Чим допомагає розвідка США

Джерела видання заявляють, що американська розвідка допомагає Києву формувати плани маршрутів, висоту, час і рішення щодо місій. Це дозволяє українським безпілотникам дальньої дії, які літають в один бік, уникнути російської протиповітряної оборони.

Троє осіб, обізнаних з операцією, заявили, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Американський чиновник повідомив, що Україна вибрала цілі для ударів дальньої дії, а Вашингтон надав розвіддані про вразливі місця цих об’єктів.

Однак інші особи, які брали участь в операції та були проінформовані про неї, заявили, що США також визначили пріоритетні цілі для українців. Один з них описав безпілотну авіацію Києва як “інструмент” Вашингтона для підриву російської економіки та підштовхування Путіна до укладення угоди.

Трамп відкрито виражав розчарування в Путіні після зустрічі в Алясці, де для російського лідера був розстелений червоний килим, але саміт не дав помітних результатів. За даними джерел, саме це стало одним із чинників, що спровокували його зміну позиції на користь більш рішучих ударів.

Однак США не визнали своєї прямої участі в ударах України по російських енергетичних об’єктах.

Незабаром після липневої розмови чотири особи, обізнані з операцією українських безпілотників глибокого удару, заявили, що до Києва почала надходити американська розвідінформація з новим рівнем конкретності. Ця інформація дозволила Києву краще картографувати російську протиповітряну оборону та планувати маршрути ударів.

“Темп ударів України по російських нафтогазових об’єктах і трубопроводах, які є основою військових зусиль Москви, різко зріс у серпні та вересні. Збитки змусили Москву скоротити експорт дизельного палива та збільшити залежність від імпортного палива”, – пише FT.