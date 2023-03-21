США розкрили деталі нового пакету допомоги Україні на $350 мільйонів

Допомога виділяється для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони, зокрема у боєприпасах та техніці.

Міністерство оборони США оприлюднило інформацію про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму $350 млн, який було виділено за президентськими повноваженнями у понеділок, 20 березня 2022 року.

У повідомленні на сайті Пентагону зазначається, що ця допомога виділяється для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Відповідно до оприлюдненої інформації, пакет включає боєприпаси для наданих Сполученими Штатами HIMARS (калібру 155 мм), високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), а також боєприпаси калібру 25 мм.

Крім того, надаються: 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети; комплекси протитанкової зброї АТ-4; гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них; підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод; обладнання для розмінування.

Також пакет включає важкі паливні танкери; тепловізійні системи, оптику та лазерні далекоміри; річкові патрульні катери; тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів; запчастини та інше польове обладнання.

“Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби”, – наголошують у Міноборони США. // УНІАН