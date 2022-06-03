США розширили санкції проти Росії

Крім того під санкції потрапила білоруська компанія «Елерон».

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Міністерство торгівлі США ввело експортні санкції проти ще 70 російських компаній.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Під розширені санкції потрапили Холдингова компанія «Ак Барс», акционерное общество «Рубин», «Газпром нефть шельф», «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», «ОКБ имени Яковлева», «Воентелеком».

Крім того, під санкції потрапила білоруська компанія «Елерон».

У Мінторзі США відзначили, що зазначені компанії причетні «до діяльності, що суперечить національній безпеці або інтересам зовнішньої політики США».

Війна в Україні та санкції проти РФ:

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про заборону в’їзду для понад 2,6 тис.російських і білоруських військових і посадових осіб через війну проти України. Під ці санкції потрапили, в тому числі й підозрювані у звірствах в Бучі російські солдати.

8 травня Білий дім оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій. Зокрема, США ввели санкції проти «Первого канала», «Росии 1» і НТВ. Також обмеження будуть зроблені щодо восьми керівників «Сбербанку» і ще 27 з «Газпромбанку». До чорного списку потрапив «Московский Индустриальный банк».

Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії, ввівши обмеження проти 17 росіян і 16 юридичних осіб. // УНІАН