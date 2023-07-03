США вкотре висловилися за «гібридний трибунал» над Росією

Це трибунал, який ґрунтується на українському законодавстві, але включає концепції міжнародного права.

Сполучені Штати Америки укотре висловилися на підтримку “гібридного трибуналу” щодо злочину агресії проти Росії, передає “Європейська правда”.

Як зазначив на пресконференції в Гаазі помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший, це трибунал, який “ґрунтується на українському законодавстві, але включає концепції міжнародного права”.

За словами Політа, Штати “з нетерпінням чекають на співпрацю з нашими колегами в Україні, нашими партнерами в ЄС та всіма іншими суб’єктами, щоб гарантувати, що у нас є належний форум для забезпечення правосуддя та відповідальності”.

Нагадаємо, 3 липня у Гаазі (Нідерланди) відкрився Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA), що є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою,

Працювати в Центрі будуть прокурори з України, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони розслідуватимуть та збиратимуть докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.

Раніше Президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо заявив, що позиція України чітка – трибунал має бути конкретним, без гібридних форматів. А до цього прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас пояснювала, що створення гібридного трибуналу дозволить президентові РФ Володимирові Путіну, главі російському МЗС Сергієві Лаврову та іншим уникнути відповідальності за злочин агресії проти України. // LB.ua