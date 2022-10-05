США виділили Україні чергові $625 млн. військової допомоги

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та Президент України Володимир Зеленський сьогодні провели телефонну розмову, під час якої американський лідер заявив про виділення ще додаткових 625 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу Білого Дому.

Повідомляється, що Байден разом із віце-президентом Камалою Харріс провели телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої підкреслили, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію росією української території.

“Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів”, – йдеться в повідомленні.

Новий пакет допомоги включає додаткову зброю та обладнання, HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку та транспортні засоби.