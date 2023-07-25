США виділили Україні новий пакет допомоги на $400 млн.

До нього увійшли боєприпаси різних калібрів, БТРи, ракети TOW та ін.

США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі $400 млн.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це вже 43-ій пакет для підтримки нашої держави. До нього увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм та 60-мм мінометні міни;

32 БТР Stryker;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

безпілотні авіаційні комплекси Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні комплекси;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранатів;

прилади нічного бачення та тепловізори;

запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

У Пентагоні наголосили, що “Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки”.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена, принаймні наразі, твердо тримається своєї відмови надіслати в Україну ракети великої дальності ATACMS, попри все більший тиск з боку американських законодавців та прохання уряду в Києві.

Американська допомога надається через повноваження президента, що дозволяє Пентагону швидко вилучати зброю із власних запасів та доставляти її в Україну, часто протягом декількох днів. // LB.ua