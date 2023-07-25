США виділили Україні новий пакет допомоги на $400 млн.
До нього увійшли боєприпаси різних калібрів, БТРи, ракети TOW та ін.
США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі $400 млн.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Це вже 43-ій пакет для підтримки нашої держави. До нього увійшли:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм та 60-мм мінометні міни;
- 32 БТР Stryker;
- ракети TOW;
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- безпілотні авіаційні комплекси Hornet;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- тактичні аеронавігаційні комплекси;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранатів;
- прилади нічного бачення та тепловізори;
- запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
У Пентагоні наголосили, що “Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки”.
Американська допомога надається через повноваження президента, що дозволяє Пентагону швидко вилучати зброю із власних запасів та доставляти її в Україну, часто протягом декількох днів. // LB.ua