Стало відомо скількох колаборантів викрили в Україні через «єВорог»

Понад 700 заявок про колаборантів надіслали українці в «єВорог»

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони.

Військові просять українців і надалі подавати дані про колаборантів.

«Знімайте колаборантів прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. А після повідомлення в чатбот не забудьте видалити листування з «єВорогом» та фото з вашого телефона», — нагадали в Міністерстві оборони.

Для того, щоб сповістити військових про того, хто погодився на співпрацю з російськими окупантами, можна скористатись чат-ботом «єВорог» у застосунку Дія або за посиланням у Telegram.

«Якщо вам не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку тільки з текстом. Проте розкажіть про всі подробиці», — додали в Міноборони.