Стали відомі нові подробиці скандального звіту Amnesty International про ЗСУ

Правозахисна група використала для звіту свідчення в’язнів фільтраційних таборів, а зібрані матеріали перевіряли співробітники російської ФСБ.

Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту про ЗСУ “свідчення” людей, які перебували у тюрмах або фільтраційних таборах на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та зауважили, що зібрані матеріали перевіряли співробітники російської ФСБ.

Як стало відомо, до процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Однак, більшість матеріалів для звіту отримані від українців, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території: територію Донецької та Луганської областей або Криму.

Водночас у ЦСКІБ зауважили, що у деяких випадках подібного роду “правильне” інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій.

Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ, додали у Центрі.

Скандальний звіт Amnesty International: коротко

4 серпня організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що “це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії”.

Звіт одразу ж підхопили російські пропагандисти. Він дав їм можливість стверджувати, що українці використовують мирних жителів як “живий щит”.

Видання The ​​Times назвало звіт Amnesty International путінською пропагандою. Та нагадало, що раніше ця правозахисна група вже принизила себе перед Кремлем, відмовившись визнавати російського опозиціонера Олексія Навального в’язнем сумління, перш ніж поспішно скасувати це рішення після шквалу міжнародної критики. // УНІАН