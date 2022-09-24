Стали відомі подробиці чергового російського ракетного удару по Запоріжжю

Через російських загарбників в обласному центрі загинула жінка.

Унаслідок нічних обстрілів Запоріжжя російськими окупантами постраждали дев’ятеро громадян, одну людину госпіталізовано.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він зауважив, що пожежу, яка виникла внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста, було ліквідовано.

“Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву”, – розповів секретар міськради.

Ще у дев’яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.

Наразі на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

“Постраждали 9 людей. Одну людину госпіталізовано. На превеликий жаль, одна жінка загинула”, – написав він.

Куртєв також додав, що тим людям, які залишилися без житла, пропонується поселення у найближчому дитячому садку. // УНІАН