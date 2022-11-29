Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ

Кабінет міністрів України затвердив необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

«Сьогодні ми затвердили необхідні документи, аби Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій», — сказав Шмигаль.

Він повідомив також, що уряд веде перемовини про можливість придбання нової великої партії з тисяч систем Starlink для України.

Шмигаль нагадав, що минулого тижня за ініціативи Президента України по всій країні запрацювали «Пункти незламності». Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити Starlink», – зазначив він.

За словами Прем’єр-міністра, подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць.