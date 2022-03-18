Ставили позначки біля військових укріплень: у Миколаєві затримали «фотографів»

Затриманих передали співробітникам спецслужби, зазначили у Нацгвардії.

На одному із блокпостів у Миколаєві нацгвардійцями було затримано двох осіб, які ставили позначки біля військових укріплень, інфраструктурних об’єктів міста та фотографували їх.

Про це повідомляє відділ інформації та комунікації Нацгвардії України.

Відповідні світлини були виявлені в їхніх мобільних телефонах.

Для з’ясування всіх обставин затриманих передали співробітникам СБУ. // УНІАН