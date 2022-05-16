Українські військові збили за день 2 російських вертольоти, 7 БпЛА і 2 крилаті ракети

Українські Зенітні ракетні війська Повітряних Сил і ППО Сухопутних військ протягом доби уразили 11 повітряних цілей російських окупантів. Були збиті два вертольоти, сім безпілотників і дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА «Орлан-10» та вертоліт Ка-52. Протиповітряною обороною Сухопутних військ також уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА «Орлан-10″», — йдеться в публікації.

Таким чином, за минулу добу було збито 11 ворожих повітряних цілей:

2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);

7 БпЛА (ОТР);

2 крилаті ракети.

Також 15 травня наша ударна авіація Повітряних Сил завдала чергових ударів по водній переправі окупантів — тут йдеться про переправу через річку Інгулець.

Українські винищувачі продовжували патрулювання повітряного простору країни, а штурмовики та бомбардувальники завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях військ РФ, скупченню сил і колонам ворожої техніки.