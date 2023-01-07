Мешканець Сумщини провів понад 120 одиниць техніки окупантів по території області в напрямку Києва

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 3 січня 2023 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом вчинення в умовах воєнного стану державної зради та зберіганні бойових припасів (ч. 1 (станом на 25.02.2022), ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 38-річний чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовців російської федерації в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів по території Сумської області.

Будучи місцевим, відтак чітко обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, а також місцезнаходження військовослужбовців Збройних Сил України, чоловік створив всі передумови для успішного проходження техніки російської федерації до Київської області. Загалом фігурант кримінального провадження встиг провести більше 120 одиниць ворожої техніки.

Більш того, після звільнення Сумщини від окупантів затриманий продовжив співпрацювати із представником збройних сил російської федерації. Зокрема він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів він передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

У ході санкціонованого обшуку 17 серпня 2022 року за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором, а також 202 патрони, які він зберігав без належного дозволу.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура