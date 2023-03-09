В Подмосковье слепой окупант зарезал знакомого хирурга в ходе спора о том, кто больше убил людей

Александр Шуклин — инвалид по зрению. Он полностью не видит после несчастного случая в ДНР: в 2016-м перед его лицом взорвалась мина. После травмы Шуклин стал командиром отделения группы разминирования. Пять лет слепой военный готовил и обучал минёров, а затем решил сменить профессию, уволился со службы и поступил в медицинский колледж в Санкт-Петербурге.

В конце февраля Александру позвонил друг детства, хирург Игорь (на фото), и пригласил в гости в Королёв. Посиделки растянулись на несколько дней. В какой-то момент подвыпившие мужчины начали обсуждать войну, Игорь спросил — убивал ли Александр людей. Слепой командир ответил утвердительно и перевёл стрелки на знакомого: мол, хирурги тоже убивают. И не зря говорят, что профессионализм врача измеряют размером его кладбища.

Эта реплика, видимо, сильно задела врача. Мужчина вдруг заявил, что лично зарезал 13 человек и следующим будет Шуклин. Игорь бросился с ножом на слепого ветерана, нанёс ему несколько травм, но в ходе потасовки Шуклин отобрал нож и ударил оппонента. Шуклин остался жив, а вот его знакомый хирург умер: военный попал ему в шею.

После потасовки Александр позвонил другому товарищу, рассказал о случившемся и попросил вызвать полицию. Около часа Шуклин блуждал по незнакомой квартире в ожидании полицейских. Сейчас мужчина задержан по статье о превышении самообороны. // Baza