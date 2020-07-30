Расстрел мужчины в автомобиле на Полтавщине оказался инсценировкой

Сегодня оперативники Нацполиции задержали исполнителя преступления во время передачи части средств за заказное убийство.

Вчерашний расстрел мужчины в автомобиле Mercedes-Benz S-Class на территории Полтавской области был инсценирован полицией.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента стратегических расследований Нацполиции.

«Работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство мужчины злоумышленники обещали заплатить 50 тыс. долларов. Убитым должен был стать житель Донецкой области, широко известный в преступном мире. Известно также, что заказчик убийства – криминальный «авторитет», — говорится в сообщении.

В ДСР подчеркнули, что предотвращение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

Так, 29 июля, около 16 часов, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел автомобиля Mercedes-Benz S-Class с телом мужчины внутри авто.

Исполнителя преступления удалось задержать сегодня во время передачи второй части «вознаграждения» в сумме 25 тыс. долларов. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Что касается организатора заказного убийства, то ему сейчас заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. // УНИАН