Страны G7 призвали Россию прекратить провокации против Украины

Министры подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры иностранных дел стран Большой семерки и Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель обеспокоены активным наращиванием российских вооруженных сил на территории Украины, возле ее границ и в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщают в пресс-службе МИД Великобритании.

В заявлении говорится, что крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой «угрожающую и дестабилизирующую деятельность».

«Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, которые она подписала в отношении прозрачности передвижения военных, и выполнить процедуру, установленную в соответствии с главой III Венского документа», — говорится в сообщении.

Министры подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы призываем все стороны конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ о подтверждении и укреплении режима прекращения огня», — отметили они.

УНИАН