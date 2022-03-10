Суд заочно відправив Киву під варту за державну зраду
Суддя Личаківського райсуду Львова обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою нардепу Іллі Киві
Про це повідомила пресслужба суду у Facebook, зазначає телеканал Еспресо.
Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність, державну зраду і використання та пропаганди комуністичної символіки.
Клопотання розглянуто за правилами ч.6 ст.193 КПК України, якою передбачено, що слідчий суддя може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного.