Судитимуть харків’янина, який передавав ворогам дані про дислокацію ЗСУ

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка за фактом поширення в умовах воєнного стану інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування військової техніки ЗСУ в Харкові та в подальшому публікував її на особистій сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі. При цьому інформація щодо розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами не розміщувалась.

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Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Помічнику окупантів загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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