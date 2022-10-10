Ці напади зміцнюють наше зобов’язання підтримувати народ України: Байден засудив ракетні удари РФ

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари росії по Україні, включно з Києвом.

Про це йдеться у заяві, яку поширив Білий дім, передає УНН.

“Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари росії по Україні, включно з Києвом. Ці напади вбили та поранили мирних жителів і знищили цілі без військового призначення. Вони ще раз демонструють всю жорстокість незаконної війни путіна проти українського народу”, – йдеться у заяві Байдена.

Президент США висловив співчуття рідним і близьким загиблих сьогодні, а також побажав одужання пораненим.

“Ці напади лише ще більше зміцнюють наше зобов’язання підтримувати народ України скільки завгодно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо стягувати з росії кошти за її агресію, притягати путіна та росію до відповідальності за її звірства та військові злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи”, – йдеться у заяві.

Крім того, президент США знову закликав росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України.

Як повідомлялося, армія рф під час сьогоднішнього масованого удару атакувала Україну 84 ракетами та 24 безпілотниками, знищено 56 з них, зокрема, 10 дронів-камікадзе.